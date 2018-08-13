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Госдума может запретить называть колбасой ненатуральный продукт

10:06
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В Госдуме намерены запретить называть "колбасой" те продукты, в которых содержится менее 50% настоящего мяса. Депутаты предложили указывать на этикетках возможные последствия от употребления "заменителя колбасы".

В Госдуме предложили запретить называть колбасой ненатуральные продукты, об этом пишет РИА Новости.

С соответствующей инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов. По его словам, часто в магазинах россиянам предлагают продукты, которые "не имеют к мясу и мясным материалам никакого отношения", а продавцы намеренно вводят людей в заблуждение.

В связи с этим Милонов предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову запретить называть "колбасой" те продукты, в которых содержится менее 50% настоящего мяса, а на их этикетке указывать возможные последствия от употребления "заменителя колбасы".

Кроме того, парламентарий призывает к тому, что необходимо сообщать на этикетках ненатуральных лимонадов и соков о том, что они являются "химически-синтезированными напитками".

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