Непотушенная сигарета стала причиной гибели двух человек в Москве

Пожар произошел в квартире дома на севере Москвы. Его причиной стала непотушенная сигарета. В результате погибли два человека.

Мужчина и женщина погибли в результате пожара на севере Москвы. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СКР по столице Юлию Иванову.

По данному факту проводится доследственная проверка. Также назначены судебно- медицинские экспертизы и пожарно-техническая экспертиза для установления точной причин возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.