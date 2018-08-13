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Непотушенная сигарета стала причиной гибели двух человек в Москве

10:12
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Пожар произошел в квартире дома на севере Москвы. Его причиной стала непотушенная сигарета. В результате погибли два человека.

Мужчина и женщина погибли в результате пожара на севере Москвы. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СКР по столице Юлию Иванову.

По данному факту проводится доследственная проверка. Также назначены судебно- медицинские экспертизы и пожарно-техническая экспертиза для установления точной причин возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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