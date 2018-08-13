Курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

На открытии торгов Московской биржи курс доллара превысил 68 рублей. Он вырос на 94 копейки и достиг 68,66 рубля. Курс евро увеличился на 90 копеек и составил 78,15 рубля.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи достиг 68,66 рубля. Он вырос на 94 копейки. Таким образом, впервые с 18 апреля 2016 года, превышена отметка в 68 рублей, передает ТАСС.

Курс евро поднялся на 90 копеек и составил 78,15 рубля. В последний раз европейская валюта превышала 78 рублей 11 апреля 2018 года.

Рубль ослабевает на фоне угроз со стороны США ввести новые санкции против России. На прошедшей неделе доллар подорожал примерно на 4 рубля.