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В Подмосковье отец случайно застрелил 10-летнего сына

10:38
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В Подмосковье мужчина случайно застрелил своего 10-летнего сына из самодельного пневматического оружия. Пуля попала ребенку в грудь, он скончался на месте.

Мужчина случайно застрелил своего 10-летнего сына в Московской области, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Следственный комитет по региону.

Инцидент произошел 12 августа в Солнечногорском районе на территории частного домовладения. По предварительным данным, отец стрелял по мишени, а в этот момент рядом пробегал его сын. Один из выстрелов попал ребенку в грудь, от ранения он скончался на месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Семья считалась благополучной, на учете не стояла.

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