К тушению пожара вблизи Ялтинского заповедника привлечена авиация

В Крыму с новой силой возобновили тушение пожара в горах недалеко от Ялтинского заповедника. Огнём объяты несколько десятков гектаров леса. В тушении участвуют более 500 человек – спасатели, бойцы Росгвардии и добровольцы. С огнём борются и с воздуха – три вертолёта и пожарный самолёт Ил-76. Уже локализованы несколько крупных возгораний. Угрозы жилым домам нет.

Сотни человек, десятки единиц техники и даже авиация – именно такими силами в Крыму пытаются потушить самый крупный за последние 20 лет пожар, сообщил "ТВ Центр". На утро понедельника спасателям удалось локализовать пламя в Ялтинском заповеднике.

Каждые полчаса на горящий лес спасатели обрушивают три тысячи литров воды. Огонь на горных склонах заповедника под Ялтой тушат сразу два вертолета Ми-8. Справиться по-другому с таким пожаром практически невозможно.

Дым над горным ущельем виден за десятки километров. Жители Ялты заметили его еще в пятницу. За несколько часов огонь охватил пятнадцать гектаров заповедника. Горит в основном сухая трава. В некоторых местах пламя уже перекинулось на деревья.

Три сотни спасателей тушат огонь с помощью специальных рюкзаков. Пожарная техника до ущелья добраться не может. Здесь слишком крутые склоны. Осложняет работу и непредсказуемый горный ветер. Чтобы оперативно следить за тем, как распространяется огонь, используют летательные дроны.

"Роль авиации трудно переоценить. Горная местность, работают все", - подчеркнул помощник начальника ГУ МЧС России по республике Крым Владимир Иванов.

Из-за жары огонь слишком быстро охватывает всё новые и новые территории. Авиация и сотни спасателей едва успевают тушить возникающие очаги. Специальным рейсом из Москвы в Крым вылетел самолет амфибия, он может взять на борт 12 кубометров воды. Он способен заменить сразу несколько вертолетов.

Борис Максудов, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым