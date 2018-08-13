В Москве прощаются с худруком театра "Практика" Дмитрием Брусникиным

В Москве прощаются с режиссёром и актёром Дмитрием Брусникиным. Он скончался в четверг на 61-м году жизни.

Художественный руководитель одного из популярных московских театров "Практика", он соединял в своей работе классическую школу и современное направление "новой драмы", рассказал "ТВ Центр". Дмитрий Брусникин вёл собственный курс в школе-студии МХАТ. В театр имени Чехова в Кемергерском переулке сотни людей пришли почтить память режиссера.

Позже состоится отпевание в храме на Софийской набережной. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

"Дмитрия Владимировича увидела первый раз на малой сцене в спектакле "Малый американец" и вот, наверное, с того самого времени это мой кумир. И как артист, в первую очередь, и как режиссер", - рассказала Ольга Сокурова.