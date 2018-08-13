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Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение Давида Иманова

12:01
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение трёхлетнего Давида Иманова. Ребёнок с рождения борется с тяжёлой болезнью. У мальчика первичный иммунодефицит. Единственный способ победить болезнь – пересадка костного мозга. Для этого требуется более 700 тысяч рублей.

Давид на самом деле очень хочет на ручки, но почему-то не кивает, а качает головой. Может, сеансы химиотерапии так действуют. Постоянно прижимается к маме, гладит. А у неё у самой глаза на мокром месте. Сегодня их первый день в новом отделении. В трансплантологии они еще не лежали. Хотя за последние три года кроме больничных коридоров ничего и не видели, отметил "ТВ Центр".

"Ну вот. Всё лицо в шрамах. У нас постоянно были фурункулы, нас постоянно оперировали. И не только на лице были фурункулы. Так что из больниц мы не вылазили с самого рождения", - рассказала мама Давида Ирина Иманова.

Самое страшное, по признанию Ирины, неизвестность. Когда ребенок не двигается, не ест, тает на глазах и постоянно смотрит в одну точку. Мама-то чувствует, что ему очень больно, а помочь не может.

Чего только не перепробовали. В прошлом году здесь, в центре Димы Рогачева, наконец-то поставили диагноз – хроническая гранулематозная болезнь, тяжелейшее генетическое заболевание, когда организм абсолютно не защищен. Любая инфекция может стоить ребенку жизни.  Единственный способ победить болезнь – пересадка костного мозга.

"Для того, чтобы помочь ему, мы должны провести алогенную трансплантацию. То есть, трансплантацию от другого человека. Чтобы клетки иммунной системы другого человека функционировали хорошо уже у Давида", - пояснила врач-гематолог, завотделением ТГСК Лариса Шелехова.

Донора нашли. Операция на этой неделе – медлить нельзя. Но чтобы подготовить к ней Давида, нужны особые препараты. Без них он просто не справится. А лекарства очень дорогие – 724 тысячи рублей. Ире с мужем их взять негде. Им приходится бороться за жизнь не только Давида.

"Сестре нашей 5 лет, Верочка. Она у нас тоже болеет. Лечимся, у неё онкология – рак крови. Так что, все лечимся", - сказала Ирина Иманова.

О том, что и Вера больна, стало известно через год после рождения Давида. Родители потеряли сон. Откуда? Почему? Врачи говорят – наследственное. Но ведь у них в роду никто не болел. Долго размышлять не стали, начали бороться. Дети тоже оказались сильные.

Любимый цвет – желтый, любимый друг – Вера, любимое занятие – стоять на голове. В прямом смысле слова. Не здесь. Не сейчас. Не скоро. Но всё обязательно будет. Главное – вернуться домой. За Давида чуть ли не весь город переживает в родной Югре.

"Скоро увидимся, если все будет хорошо. Ой, не если, а все будет хорошо. Скоро увидимся", - пообещала мама Давида.

Несколько неспешных шагов по коридору, и уж совсем робко в палате – Давид словно не хочет расставаться. Так хочется сейчас ему сказать: найдутся добрые люди. Обязательно помогут. Ведь это так просто сделать. Отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. И вместо этой жизни за стеклом наконец-то подарить ребенку настоящую.

Ольга Стрельцова, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр"

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Давид Иманов
Давид Иманов
Давид Иманов
Давид Иманов
Давид Иманов
Давид Иманов
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