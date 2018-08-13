Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 430 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии возросло до 436 человек, еще 1353 человека получили различные травмы. Разрушены более 67 тысяч домов, эвакуированы 387 тысяч жителей.

Уже 436 человек стали жертвами мощного землетрясения в Индонезии, сообщает РИА Новости.

Кроме того, пострадали 1353 человека. Разрушены более 67 тысяч домов, эвакуированы 387 тысяч жителей.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на острове Ломбок 5 августа. Спустя три дня остров сотрясло еще раз. Люди испытывают нехватку медикаментов, воды и продовольствия. На острове на две недели продлен режим ЧС.