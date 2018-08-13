Число пострадавших из-за обрушения платформы в Испании превысило 300 человек

Более 300 человек пострадали из-за обрушения деревянной платформы в испанском городе Виго. Из них девять человек были доставлены в больницы.

Число пострадавших от обрушения платформы в испанском городе Виго превысило 300 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Из них девять человек, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось о 266 пострадавших.

Инцидент произошел во время концерта в рамках фестиваля O Marisquiño на набережной. Деревянная платформа не выдержала веса зрителей и обрушилась. Люди упали в воду. Погибших в результате инцидента нет.