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Число пострадавших из-за обрушения платформы в Испании превысило 300 человек

11:21
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Более 300 человек пострадали из-за обрушения деревянной платформы в испанском городе Виго. Из них девять человек были доставлены в больницы.

Число пострадавших от обрушения платформы в испанском городе Виго превысило 300 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Из них девять человек, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось о 266 пострадавших.

Инцидент произошел во время концерта в рамках фестиваля O Marisquiño на набережной. Деревянная платформа не выдержала веса зрителей и обрушилась. Люди упали в воду. Погибших в результате инцидента нет.

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