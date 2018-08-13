Самый яркий звездопад года глазами землян

Самый яркий звездопад года. Этой ночью в небе можно было наблюдать максимальный метеорный поток Персеид. Частицы пыли хвоста одной из комет попадали в земную атмосферу и сгорали.

Свечение длилось до нескольких секунд. Звезды падали на землю одна за другой - до ста в час, рассказал "ТВ Центр". Космическое шоу можно наблюдать в небе ежегодно с конца июля до конца августа. Но именно в эту ночь звездный дождь достигает своего пика. В безоблачную погоду полюбоваться этим зрелищем можно невооруженным глазом. Но лучше делать это подальше от городских огней.