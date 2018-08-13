ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самый яркий звездопад года глазами землян

12:05
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Самый яркий звездопад года. Этой ночью в небе можно было наблюдать максимальный метеорный поток Персеид. Частицы пыли хвоста одной из комет попадали в земную атмосферу и сгорали.

Свечение длилось до нескольких секунд. Звезды падали на землю одна за другой - до ста в час, рассказал "ТВ Центр". Космическое шоу можно наблюдать в небе ежегодно с конца июля до конца августа. Но именно в эту ночь звездный дождь достигает своего пика. В безоблачную погоду полюбоваться этим зрелищем можно невооруженным глазом. Но лучше делать это подальше от городских огней.

Главное сегодня
Звездный дождь
Звездный дождь
Звездный дождь
Звездный дождь
Звездный дождь
Звездный дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100