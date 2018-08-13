В Москве с 16 августа начнутся дожди и грозы

С 16 августа в Москве установится дождливая погода. Температура воздуха днем опустится до плюс 24 градусов. Тем не менее, это все равно выше климатической нормы.

В Москве 15 августа установится жаркая погода. Однако уже спустя день в городе начнутся дожди, а температура воздуха опустится до плюс 24 градусов, передает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

В течение первой половины недели погода ожидается теплая и комфортная без существенных осадков. Местами по области могут пройти небольшие дожди. В первые дни рабочей недели воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов.

Однако в ночь на четверг пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой облачную погоду с прояснениями. Начнутся дожди. Местами пройдут грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 16 до плюс 17 градусов. Днем будет от плюс 22 до плюс 24 градусов. По словам Поздняковой, это выше климатической нормы.