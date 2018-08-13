МИД России обвинил США в лицемерии из-за санкций по химоружию

Россия призывает США отказаться от безответственной линии на дальнейшую разбалансировку международно-правовой системы по контролю над вооружениями и нераспространения. Также МИД нашей страны назвал лицемерными обвинения Вашингтона в причастности Москвы к "делу Скрипалей".

МИД России прокомментировал уведомление, которое было получено от Госдепартамента США о готовящихся санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Власти Соединенных Штатов инкриминируют России "применение химоружия" в привязке к так называемому "делу Скрипалей". Об этом сообщает Газета.ru.

На Смоленской площади отметили, что в Вашингтоне ставят под сомнение полную ликвидацию российского арсенала химических вооружений. При этом, в МИД напомнили, что российское химоружие уничтожалось под международным контролем, однако США игнорируют этот факт.

"Рассматриваем выдвинутые в адрес России бездоказательные обвинения в причастности к произошедшему в Солсбери как очередную попытку представить нашу страну в качестве государства, безответственно подходящего к выполнению своих международных обязательств. Такая постановка вопроса выглядит особенно лицемерной с учетом того, что сами США не спешат с уничтожением своего арсенала химоружия и остаются единственной страной-участником КЗХО обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в министерстве отметили, что действия Вашингтона представляют угрозу целостности КЗХО и наносят ущерб авторитету Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), с которой Россия сотрудничала по ходу выполнения национальной программы по ликвидации химарсенала.

"США вновь продемонстрировали пренебрежительное отношение к международно-правовой системе и стремление использовать имеющиеся многосторонние механизмы в области контроля над вооружениями для продвижения собственной политической повестки дня", - заявили в МИД.

Также в ведомстве напомнили, что Россия неоднократно на деле подтверждала, что самым тщательным образом относится к соблюдению своих международных обязательств.

"Любые попытки поставить это под сомнение неприемлемы и недопустимы. Намерены и далее продолжать планомерную работу по укреплению как КЗХО и ОЗХО, так и всей международно-правовой системы по контролю над вооружениями и нераспространения, формирование которой потребовало от мирового сообщества значительных усилий и продолжалось не одно десятилетие. Призываем Вашингтон отказаться от безответственной линии на ее дальнейшую разбалансировку", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готовит зеркальный ответ на новые санкции Вашингтона. По ее словам, США вводят новые ограничения, потому что теряют ресурсы для дальнейшего развития. А санкции - это попытка политической и экономической экспансии.

Кроме того, она сожалеет, что Москве приходится заботиться о том, как эффективнее противодействовать американской агрессии, вместо того, чтобы придумывать, как вывести отношения между странами из тупика.

8 августа Госдеп анонсировал введение новых санкций против России, связанных с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер может вступить в силу 22 августа.