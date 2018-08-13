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В поджоге церкви в Карелии подозревают школьника

12:26
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В поджоге уникальной церкви в Карелии подозревают 15-летнего школьника. По данным источника, подросток сделал это для того, чтобы прославиться на весь мир.

В поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII в Карелии подозревают 15-летнего школьника, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"У него психические отклонения. Свои действия он объяснил так, что хочет прославиться на весь мир", - сообщили агентству.

10 августа в Кондопоге полностью сгорела уникальная Успенская церковь XVIII века. Храм являлся объектом культурного наследия, был одним из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов России, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия".

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