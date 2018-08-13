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Меркель проведет переговоры с Путиным в Германии

12:45
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с канлцером Германии Ангелой Меркель. Как рассказали в немецком кабмине, встреча состоится на территории ФРГ в резиденции Мезеберг под Берлином.

В Германии 18 августа состоится встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта.

"Речь будет идти о двусторонней повестке, точно будет затронута тема сирийского конфликта, который уже давно нас заботит, а также ситуация на востоке Украины и вопросы энергетики", - подчеркнул он.

Переговоры пройдут в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином. Начало запланировано на 18:00 по местному времени (19:00 по московскому).

Между тем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в конце недели совершит зарубежный визит. При этом, он не уточнил, с кем именно у президента России запланированы переговоры.

А в понедельник, 13 августа, Путин встретится с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным и обсудит с ним социально-экономическое развитие региона.

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