Эрдоган не просил Путина о помощи в связи с экономическими проблемами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не просил помощи у своего российского коллеги Владимира Путина в связи с американо-турецким кризисом, который ударил по курсу турецкой лиры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обращался за помощью к России в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, никаких просьб не поступало. Всегда обсуждаются конкретные большие проекты, которые активно фигурируют на повестке дня", - передает его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что проблемы в экономике Турции не сказываются на двусторонних проектах с Россией.

Песков также добавил, что тема использования национальных валют во взаимной торговле России с Турцией по-прежнему актуальна, несмотря на обвал турецкой лиры.

Ранее США приняли решение повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции, что спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры. На данный момент турецкая нацвалюта подешевела к американскому доллару более чем на 40%.