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Путин ожидает проработки кабмином вопроса о повышении налогов для ряда секторов

12:56
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Президент России Владимир Путин пока не сформировал позицию по вопросу увеличения налоговой нагрузки на ряд секторов экономики. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле ожидают, когда будет сформулирована позиция правительства по данному вопросу.

В Кремле ожидают, когда правительство сформулирует позицию по вопросу повышения налоговой нагрузки на ряд секторов экономики. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Если вы внимательно следили за предыдущей информацией на этот счет, то, наверняка, заметили, что президент согласился именно с возможностью проработки этого вопроса по линии кабинета министров. После того, как позиция будет сформулирована, а мы еще не знаем, какая позиция будет сформулирована, вот тогда уже можно будет говорить о формировании какой-то позиции", - сказал он. 

Песков подчеркнул, что в настоящий момент со стороны Владимира Путина есть только согласие "на то, чтобы подумать на этот счет".

Как стало известно ранее, помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у предприятий ряда секторов экономики 500 миллиардов рублей со сверхдоходов. Представитель Кремля предлагал, в частности, увеличить налоговую нагрузку на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора.

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