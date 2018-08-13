Израиль не может найти деньги на "Евровидение-2019"

Если Израиль не найдет за сутки 12 миллионов евро, то "Евровидение-2019" перенесут в другую страну. Правительство не готово инвестировать в конкурс.

Проведение "Евровидения-2019" в Израиле оказалось под угрозой срыва, поскольку власти до сих пор не выделили деньги, передает "Газета.Ru".

Израилю необходимо перевести 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу (EBU) в качестве финансовых гарантий. Срок ожидания истекает 14 августа.

Глава совета государственной корпорации телерадиовещания "Кан" Гиль Омер сообщил в письме к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что Минфин страны обещал вынести этот вопрос на обсуждение правительства, однако, дал понять, что в бюджет такие расходы не входят. Сама же корпорация "Кан" опасается вкладывать деньги, так как в случае форс-мажора залог останется у EBU.

Право проводить "Евровидение-2019" в Израиле завоевала певица Нетта Барзилай с песней "Toy".