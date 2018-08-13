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Россияне стали активнее покупать недвижимость в ипотеку

13:17
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В июле 2018 года банки выдали ипотечные кредиты на 250 миллиардов рублей. Это на 60% больше, чем годом ранее. По итогам года, объем ипотечного кредитования может составить 3 триллиона.

Резкий рост объем выдачи ипотечных кредитов зафиксирован в России в июле 2018 года. Как сообщает "Русская планета", за второй летний месяц, по предварительным оценкам, было выдано кредитов на 245-255 миллиардов рублей.

Это на 60% больше, чем годом ранее. При этом с начала года банки выдали ипотечные кредиты на сумму более полутора триллиона рублей.

По итогам года, объем предоставленных кредитов может составить 3 триллиона.

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