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AliExpress опроверг массовые блокировки аккаунтов россиян

13:36
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Блокировка аккаунтов россиян в онлайн-магазине AliExpress не носит массовый характер. Ранее в СМИ появилась информация, что российские пользователи намеренно обманывают китайских продавцов, чтобы получить товар практически бесплатно.

Онлайн-магазин AliExpress прокомментировал сообщения о массовой блокировке российских пользователей, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что AliExpress начал блокировать аккаунты россиян за попытки обмануть китайских продавцов, чтобы получить товар практически бесплатно.

"Говорить о массовости не приходится - в месяц при общем объеме продаж на площадке это единичные случаи. Система анализа выделяет пользователей, у которых соотношение заказов и открытых по ним споров превышает все разумные пределы, например, при 20 заказах и 19 открытых спорах может идти речь о сознательном фроде", - рассказал представитель AliExpress.

Кроме того, ответственный пользователь всегда может оспорить блокировку и получить свой аккаунт назад. Мошенники же предпочитают не связываться со службой поддержки лишний раз.

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