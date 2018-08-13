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Актера Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище

15:20
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В Москве в понедельник простились с режиссёром и актёром Дмитрием Брусникиным. Он скончался в четверг на 61-м году жизни.

Художественный руководитель одного из популярных московских театров "Практика", он соединял в своей работе классическую школу и современное направление "новой драмы", рассказал "ТВ Центр". Дмитрий Брусникин вёл собственный курс в школе-студии МХАТ. В Камергерском переулке в театр имени Чехова проститься с режиссером пришли сотни людей. Они несли цветы и зажигали свечи в память Дмитрия Брусникина. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.

"Большая несправедливость, никак не могу внутри себя с этим смириться, никак не могу. Красивый очень человек, очень красивый, достойный. Конечно, сейчас очень важно, чтобы дело его было продолжено, чтобы этот театр возглавил его соратник, чтобы дело не пропало", - отметил актер Евгений Миронов.

"Это человек-мотор, понимаете, человек-жизнь, куда-то заходит и всё наполняется смыслом, всё другое пространство наполняется смыслом. Этот человек, большой человек во всех смыслах", - сказала актриса Анна Банщикова.

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Церемония прощания с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным в Московском художественном театре им. А.Чехова
Церемония прощания с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным в Московском художественном театре им. А.Чехова
Церемония прощания с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным в Московском художественном театре им. А.Чехова
Церемония прощания с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным в Московском художественном театре им. А.Чехова
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