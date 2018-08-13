Собянин обсудил с учеными Курчатовки развитие науки в столице

Вопросы развития науки в столице обсудил в понедельник кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин с учёными исследовательского центра Курчатовского института.

Как сообщил "ТВ Центр", действующий глава города отметил, что за последние годы была проделана большая работа по реорганизации института. Теперь это один из важнейших в стране комплексов, который сотрудничает с многими школами и помогает ученикам выбрать профильную квалификацию. В центре внимания также была тема интеграции научного процесса в новые технологические и инновационные компании, а также сотрудничество с малым бизнесом.

"Мы создали такой проект, как технопарки при крупных центрах научных и высокотехнологичных предприятий. В начале это выглядело, как некоторая такая фантастика – сложно было совместить. Но шаг за шагом мы такой проект создали, вот уже мы видим, что до конца года один из крупнейших технопарков в городе заработает на базе вашего предприятия", - отметил мэр.