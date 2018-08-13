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Кандидаты в мэры Москвы встречаются с жителями разных районов столицы

15:02
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Кандидат на пост мэра столицы Михаил Дегтярёв, выступающий от партии ЛДПР, провёл встречу с жителями Северного Медведкова. В центре обсуждения – темы развития спорта и туризма в Москве, а также вопросы, волнующие горожан.

Кандидат в мэры Москвы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с жителями Северного Медведкова, сообщил "ТВ Центр".

"Все, кто хотят работать на Москву, на москвичей, поддерживают наш курс и мою личную программу "Москва 2.0", пожалуйста – мы всех возьмем. Но для этого 9 сентября нужно прийти на выборы и поддержать мою кандидатуру", - сказал он.

Мероприятия и встречи в понедельник запланированы и у других кандидатов. Илья Свиридов – член партии "Справедливая Россия" выслушает жалобы и предложения жителей столичного района Крылатские холмы. Михаил Балакин, которого выдвинула партия "Союз горожан", обсудит будущее Москвы в ходе круглого стола, посвященного вопросам строительства. А доверенные лица кандидата от партии КПРФ Вадима Кумина встретятся с жителями района Хамовники и обсудят самые актуальные вопросы.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. В списке кандидатов пять человек. Для удобства горожан в столице действует программа "Мобильный избиратель" – те, кто решил голосовать не по месту регистрации, могут отдать свой голос в мобильных загородных участках. Таких точек будет более двухсот. Для того, чтобы воспользоваться программой необходимо до 7 сентября подать заявление в территориальных избирательных комиссиях, в любом центре госуслуг "Мои документы" или онлайн.

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Встреча кандидата в мэры Москвы Михаила Дегтярева с жителями Таганского района
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Кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов
Кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов
Встреча доверенного лица кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова с жителями
Встреча доверенного лица кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова с жителями
Встреча кандидата в мэры Москвы Михаила Дегтярева
Встреча кандидата в мэры Москвы Михаила Дегтярева
Кандидат от партии ЛДПР на пост мэра Михаил Дегтярев
Кандидат от партии ЛДПР на пост мэра Михаил Дегтярев
Встреча кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина
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