Медведев заявил о необходимости подключения всех школ к высокоскоростному интернету

Использование современных технологий, создание электронных медицинских карт и специальных образовательных хранилищ обсудили премьер Дмитрий Медведев и глава компании Ростелеком Михаил Осеевский.

Глава Ростелекома представил премьер-министру новую программу, направленную на улучшение работы поликлиник, сообщил "ТВ Центр". Для удобства врачей и пациентов планируется создать электронные медицинские карты и централизованные архивы. В них предлагается хранить не только рентгены и томограммы, но и результаты сложных обследований. Они будут доступным только врачам.

Еще одной темой обсуждения стало подключение российских школ к высокоскоростному интернету для улучшения образовательного процесса.

"Мы провели анализ и считаем возможным на базе созданной инфраструктуры в ближайшие 3-4 года обеспечить подключение школ к высокоскоростному интернету. Мы сегодня видим, что у нас более 50 тысяч школ нуждаются в такого рода технологиях", - отметил Осеевский.

"Конечно, школы все тоже должны быть подключены к высокоскоростному интернету. Только в этом случае можно получать качественный образовательный продукт и использовать различные возможности в ходе уроков. Давайте позанимаемся и этой темой", - сказал Медведев.