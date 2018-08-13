Суд заинтересовался тратами Елены Степаненко за последние 5 лет

Хамовнический суд Москвы запросил информацию по движению средств на банковских счетах Елены Степаненко. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Евгения Петросяна, пишет агентство "Москва". По его словам, цифры и информация "будут интересными".

В Хамовническом суде продолжили рассматривать дело о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает "ТВ Центр". Сторона Петросяна обратилась с ходатайством о выделении развода супругов и раздела имущества в отдельные производства. Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что зарубежных счетов у его подзащитного нет и что Елена Степаненко претендует на необоснованно большую долю их общей собственности. Лично супруги не общаются.