ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд заинтересовался тратами Елены Степаненко за последние 5 лет

15:37
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Хамовнический суд Москвы запросил информацию по движению средств на банковских счетах Елены Степаненко. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Евгения Петросяна, пишет агентство "Москва". По его словам, цифры и информация "будут интересными".

В Хамовническом суде продолжили рассматривать дело о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сторона Петросяна обратилась с ходатайством о выделении развода супругов и раздела имущества в отдельные производства. Адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что зарубежных счетов у его подзащитного нет и что Елена Степаненко претендует на необоснованно большую долю их общей собственности.

Лично супруги не общаются.

Главное сегодня
Хамовнический суд
Хамовнический суд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100