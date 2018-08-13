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Саакашвили назвал Порошенко уголовником

13:53
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Президент Украины Петр Порошенко является уголовным преступником, заявил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его словам, в США против украинского лидера возбуждены уголовные дела.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Петр Порошенко является уголовным преступником. Об этом пишет "Газета.Ru".

Он подчеркнул, что в США против Порошенко возбуждены уголовные дела. "В Америке его могут посадить, как Лазаренко (бывший премьер Украины Павел Лазаренко, - прим. ред.), потому что ФБР завело на него папку дел", — заявил Саакашвили.

По словам политика, уголовные дела касаются офшорных счетов. Кроме того, он отметил, что не пожал бы Порошенко руку в связи с тем, что он "должен сидеть и общаться с прокурорами и следователями".

"Он уголовный преступник, ответственный не только за смерти многих тысяч людей в "котлах", в тысячах смертей из-за бедности, в эмиграции. Но, главное, Порошенко – это убийца надежды. Он убил время, и это непростительно", — отметил Саакашвили.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что после войны между Грузией и Южной Осетией в 2008 году США все же признали, что именно Михаил Саакашвили "сорвался с их поводка" и стал виновником произошедшего.

До этого Саакашвили назвал трусом действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Он также потребовал вернуть себе гражданство страны.

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