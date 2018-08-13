Трое альпинистов и два члена экипажа Ми-8 погибли в горах Таджикистана

В больницу доставили 12 альпинистов и бортмеханика с вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана. Всего на борту воздушного судна находились 18 человек.

Госпитализированы 13 из 18 человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на аэродроме Лахш.

"По уточненным данным, 12 альпинистов и один бортмеханик живы, госпитализированы в лечебные учреждения, в том числе Душанбе", - сказал он.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщили, что три альпиниста и два члена экипажа погибли.

Как сообщалось ранее, на борту вертолета находились 13 российских альпинистов, один белорус и один испанец, а также три члена экипажа.