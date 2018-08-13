Бывшую помощницу Трампа накажут за записи разговоров на диктофон

Власти США намерены принять меры в отношении бывшей помощницы Дональда Трампа Омаросы Маниголт-Ньюман. Она якобы тайно записывала на диктофон разговоры в Белом доме. В частности, в ходе передачи на канале NBC был воспроизведен фрагмент беседы с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

Как передает ABC News со ссылкой на источники среди американских чиновников, в Белом доме намерены принять меры в отношении бывшей помощницы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Омаросы Маниголт-Ньюман. Об этом пишет "Интерфакс".

В эфире программы "Встреча с прессой" на NBC Маниголт-Ньюман заявила, что тайно записывала на диктофон разговоры в Белом доме. Уточняется, что в ходе передачи был воспроизведен фрагмент ее беседы с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

В связи с этим власти страны намерены не только неким образом наказать бывшую помощницу Трампа, но также в дальнейшем препятствовать распространению сделанных ею записей. Так, бывший пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер уже прокомментировал действия Маниголт-Ньюман, назвав их "серьезным нарушением протокола в области безопасности".

Ранее женщина написала книгу "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа", в которой говорится, что во время инаугурации Трамп якобы собирался заменить Библию на свою книгу "Искусство сделки".