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Наталья Поклонская вышла замуж в Крыму

14:42
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В Крыму состоялась церемония бракосочетания депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. На мероприятии присутствовали другие парламентарии, а также родственники и сотрудники силовых структур.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж. Как сообщает Daily Storm, ее мужем стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека России Иван Соловьев.

Свадебная церемония прошла в Крыму. Гости назвали ее скромной, но "со вкусом". На мероприятии присутствовали коллеги Поклонской по нижней палате парламента, родственники, а также коллеги из силовых структур.

Сама 38-летняя Поклонская заявила, что комментировать личную жизнь еще не готова.

Наталья Поклонская родилась в Ворошиловградской области УССР (ныне – Луганская область Украины). С 10 лет она проживала в Крыму. В 2014 году она стала прокурором Автономной Республики Крым, а затем  -прокурором региона уже в составе России.

Уроженец Москвы 47-летний Иван Соловьев - доктор юридических наук, а также заслуженный юрист России. Он был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП. С 2011 по 2013 годы Соловьев руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Тогда его возглавляла Ирина Яровая. После этого он перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в России.

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