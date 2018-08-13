В Пензе страус атаковал работника зоопарка, посчитав его соперником в брачных играх

Агрессивный страус напал на работника пензенского зоопарка, который нарушил правила техники безопасности и вошел в вольер к животным в брачный период.

В Пензе страус напал на сотрудника зоопарка, сообщает РИА Новости.

Ранее в интернете появилось видео, на котором страус повалил работника зоопарка с ног, несколько раз, размахивая крыльями, отлупил его ногами, а затем побежал к зебре.

В зоосаде рассказали, что мужчина грубо нарушил технику безопасности. Он должен был зайти в вольер только в паре с другим человеком и с сопроводительным предметом – щитом или жердью, которая позволила бы держать птицу на расстоянии.

Кроме того, у страусов с июня по октябрь идет брачный период. Из-за этого страус воспринял сотрудника зоопарка как соперника и принялся защищать самок и потомство.

В результате работник зоосада получил несколько царапин и выговор. Он уже вернулся к работе.

"Это его первый выговор, мужчина работает у нас несколько лет, является очень дисциплинированным. Он посчитал, что птицы его знают и поэтому не тронут", - рассказали сотрудники зоопарка.