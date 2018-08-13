Иран представил новую баллистическую ракету

Иран модифицировал баллистическую ракету типа "Фатех" - ее отличительной особенностью являются высокая точность и заметно сниженный уровень заметности. По словам министра обороны страны Амира Хатами, ракета является тактической, а ее испытания закончились успешно.

Иранские специалисты разработали новую модель баллистической ракеты - ее 13 августа представил министр обороны страны Амир Хатами. Об этом сообщает "Интерфакс".

Речь идет о модификации ракет типа "Фатех", отличительной особенностью которой являются высокая точность и заметно сниженный уровень заметности. По словам Хатами, испытания новой ракеты уже успешно проведены.

Также отмечается, что ракета является тактической. Официальных данных о ее дальности нет, однако средства массовой информации пишут, что предыдущие модификации ракет типа "Фатех" могли поражать цели на расстоянии от 200 до 300 километров.

Ранее Соединенные Штаты вышли из договора по ядерной сделке с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны. Пока ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами.

12 августа президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани провели переговоры, одной из главных тем которых стало урегулирование острых кризисов в мире, в том числе в Сирии. По словам иранского лидера, сирийская армия при поддержке Москвы и Тегерана сыграла важную роль в борьбе с терроризмом.