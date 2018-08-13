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МИД Сирии: несколько арабских стран выделили боевикам $137 млрд

14:57
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что "хорошо известные арабские страны" выделили воюющим в САР боевикам 137 миллиардов долларов. Дипломат подчеркнул, что это было сделано, чтобы "разрушить страну".

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что ряд арабских стран профинансировал воюющие в САР незаконные вооруженные формирования. Его слова приводит ТАСС.

"Хорошо известные арабские страны представили поддержку в 137 миллиардов долларов для незаконных вооруженных формирований, чтобы разрушить Сирию", - подчеркнул замглавы сирийского МИД.

Он добавил, что на подобные вещи необходимо обращать самое пристальное внимание, так как именно сейчас идет восстановление страны от последствий активности террористов и многие сирийцы готовятся вернуться в родные дома.

10 августа стало известно, что с контролируемой боевиками территории в сторону авиабазы Хмеймим были выпущены два беспилотника. Дроны были уничтожены.

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