МИД Сирии: несколько арабских стран выделили боевикам $137 млрд

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что "хорошо известные арабские страны" выделили воюющим в САР боевикам 137 миллиардов долларов. Дипломат подчеркнул, что это было сделано, чтобы "разрушить страну".

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что ряд арабских стран профинансировал воюющие в САР незаконные вооруженные формирования. Его слова приводит ТАСС.

"Хорошо известные арабские страны представили поддержку в 137 миллиардов долларов для незаконных вооруженных формирований, чтобы разрушить Сирию", - подчеркнул замглавы сирийского МИД.

Он добавил, что на подобные вещи необходимо обращать самое пристальное внимание, так как именно сейчас идет восстановление страны от последствий активности террористов и многие сирийцы готовятся вернуться в родные дома.

10 августа стало известно, что с контролируемой боевиками территории в сторону авиабазы Хмеймим были выпущены два беспилотника. Дроны были уничтожены.