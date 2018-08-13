СМИ сообщили о тяжелом ранении главаря ИГ

Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади получил тяжелое ранение, пишут СМИ. Уточняется, что произошло это при атаке иракских ВВС на сирийское селение, где находились радикалы. В силу своего состояния аль-Багдади сейчас не управляет группировкой, а на его место выдвинули выходца из Туниса Абу Усмана ат-Туниси.

Иракский телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники сообщил, что главарь запрещенной на территории России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади получил тяжелое ранение и в последнее время прикован к постели. Информацию приводит РИА "Новости".

Отмечается, что аль-Багдади ранили в июне, когда по контролируемому ИГ селению нанесли удар иракские ВВС. Несколько террористов тогда погибли, многие, в том числе главарь ИГ, получили ранения.

Также подчеркивается, что в силу своего состояния аль-Багдади сейчас не управляет группировкой, а на его место выдвинули выходца из Туниса Абу Усмана ат-Туниси. Уточняется, что против этой кандидатуры выступили иракские экстремисты.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что "хорошо известные арабские страны" выделили воюющим в САР боевикам 137 миллиардов долларов. Дипломат подчеркнул, что это было сделано, чтобы "разрушить страну".