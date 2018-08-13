О чем следует помнить желающим заняться сексом в "Зарядье"

Штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток грозит посетителям парка "Зарядье", которые захотят заняться там любовью. В последнее время таких случаев стало все больше.

Истории с пикантным налётом - в парке "Зарядье" в центре Москвы. Его посетители всё чаще предпочитают обычным прогулкам там секс. Об этом завил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает "ТВ Центр".

По его словам, всё больше таких моментов попадают на камеры видеонаблюдения и даже появляются в Сети. Чиновник объяснил это чувством безопасности, которое неминуемо возникает в "Зарядье".

При этом администрация парка не планирует усиливать охрану для выявления влюбленных парочек, но напоминают, что нарушителям, пойманным с поличным, может грозить штраф до тысячи рублей, либо арест до 15 суток.