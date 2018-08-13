ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Начало августа в Москве стало самым сухим за 70 лет

15:25
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Прирост осадков в Москве с начала августа составил только 4 миллиметра. Это минимальный показатель с 1948 года. При этом соответствующий рекорд принадлежит 1938 году - тогда выпал лишь один миллиметр дождей.

В Москве с начала августа прирост осадков составил только 4 миллиметра - это минимальный показатель с 1948 года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные столичной метеостанции на ВДНХ.

"Даже в самом жарком, памятном своими температурными рекордами 2010 году, выпало 17,5 миллиметра осадков, в знойном 1972 году тоже перепадали дожди", - отмечается в сообщении "Метеоновостей".

Самый засушливый московский август в истории был зафиксирован в 1938 году - тогда выпал лишь один миллиметр дождей. 

Ранее сообщалось, что с 16 августа в Москве установится дождливая погода. Температура воздуха днем опустится до плюс 24 градусов, что все равно выше климатической нормы.

Читайте также:
Главное сегодня
Жара в Москве
Жара в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100