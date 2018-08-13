Начало августа в Москве стало самым сухим за 70 лет

Прирост осадков в Москве с начала августа составил только 4 миллиметра. Это минимальный показатель с 1948 года. При этом соответствующий рекорд принадлежит 1938 году - тогда выпал лишь один миллиметр дождей.

В Москве с начала августа прирост осадков составил только 4 миллиметра - это минимальный показатель с 1948 года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные столичной метеостанции на ВДНХ.

"Даже в самом жарком, памятном своими температурными рекордами 2010 году, выпало 17,5 миллиметра осадков, в знойном 1972 году тоже перепадали дожди", - отмечается в сообщении "Метеоновостей".

Самый засушливый московский август в истории был зафиксирован в 1938 году - тогда выпал лишь один миллиметр дождей.

Ранее сообщалось, что с 16 августа в Москве установится дождливая погода. Температура воздуха днем опустится до плюс 24 градусов, что все равно выше климатической нормы.