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Умер посол России в Непале Андрей Будник

15:35
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Не стало посла России в Непале Андрея Будника. Ему было 65-лет. Официальной информации о причине смерти дипломата в настоящий момент нет.

Умер российский посол в Непале Андрей Будник, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломатического представительства.

"Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника", - говорится в сообщении.

Информации о причинах смерти 65-летнего дипломата в настоящий момент нет.

Будник окончил МГИМО в 1975 году, дипломатической работой стал заниматься с 1978-го. В разное время занимал посты атташе и третьего секретаря Посольства СССР в Индии, генерального консула России в Мумбаи, а также заместителя директора Второго департамента Азии МИД России и чрезвычайного и полномочного посла России в Пакистане. Послом в Непале Будник работал с 14 сентября 2015 года.

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