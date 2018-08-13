Апелляционный суд освободил Кочаряна из-под ареста

Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения экс-президенту Республики Роберту Кочаряну и освободил его из-под стражи. Бывший армянский лидер уже покинул здание суда.

Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Республики Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения и освобождении его из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Рубена Саакяна.

Бывший армянский лидер уже покинул здание суда.

26 июля специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сам бывший лидер заявил, что предъявленные обвинения являются политическим преследованием.

Спустя день его арестовали на два месяца. После этого защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

В феврале 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном проводила митинги в центре Еревана. Она выражала недовольство официальными итогами голосования, согласно которым победил Серж Саргсян. 1-2 марта акции протеста вылились в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка. В результате погибли десять человек, около 200 получили ранения.