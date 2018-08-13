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Эрдоган: США пытаются нанести Турции удар в спину

15:58
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотя его страна и США вместе входят в состав НАТО, Вашингтон пытается нанести Анкаре "удар в спину". Турецкий лидер добавил, что на Турцию давят, чтобы заставить ее отказаться от защиты собственных интересов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Соединенных Штатов в попытках нанести его стране "удар в спину". Слова турецкого лидера приводит "Интерфакс" со ссылкой на местные средства массовой информации.

"Мы вместе входим в состав НАТО, но вы пытаетесь нанести удар в спину своему стратегическому партнеру. Разве такие вещи допустимы?", - заявил Эрдоган в ходе своего выступления на 10-й конференции турецких послов в Анкаре.

Он также подчеркнул, что на Турцию давят, чтобы заставить ее отказаться от защиты собственных интересов, и прямым результатом такого давления становятся проблемы турецкой валюты. Это, по словам Эрдогана, является "экономической осадой".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Эрдоган не просил помощи у Владимира Путина в связи с американо-турецким кризисом, который ударил по курсу турецкой лиры.

До этого Штаты приняли решение повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции, что спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры. На данный момент турецкая национальная валюта подешевела к американскому доллару более чем на 40 процентов.

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