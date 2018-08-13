Подозреваемого в поджоге церкви в Карелии подростка задержали на 30 суток

Подозреваемого в поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в Карелии 15-летнего подростка на 30 суток поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в Карелии, задержали на 30 суток и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Следственный комитет.

Подозреваемому для определения вменяемости назначили психолого-психиатрическая экспертизу.

Ранее источник рассказал ТАСС, что у подростка присутствуют "психические отклонения", а свои действия он объяснил желанием "прославиться на весь мир".

10 августа в Кондопоге полностью сгорела уникальная Успенская церковь XVIII века. Храм являлся объектом культурного наследия и одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Было возбуждено уголовное дело.