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Подозреваемого в поджоге церкви в Карелии подростка задержали на 30 суток

16:13
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Подозреваемого в поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в Карелии 15-летнего подростка на 30 суток поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в Карелии, задержали на 30 суток и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Следственный комитет.

Подозреваемому для определения вменяемости назначили психолого-психиатрическая экспертизу.

Ранее источник рассказал ТАСС, что у подростка присутствуют "психические отклонения", а свои действия он объяснил желанием "прославиться на весь мир".

10 августа в Кондопоге полностью сгорела уникальная Успенская церковь XVIII века. Храм являлся объектом культурного наследия и одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Было возбуждено уголовное дело.

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