Названы имена погибших в Таджикистане альпинистов

В Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщили имена погибших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 граждан России. Это Тимур Барабанов, Александр Абросимов и Руслан Тараканов. Всего в результате происшествия погибли пять человек, в том числе двое членов экипажа.

В результате жесткой посадки вертолета в горах Памира в Таджикистане погибли пять человек, в том числе трое россиян.

Имена погибших публикует Комитет по чрезвычайным ситуациям республики:

Барабанов Тимур (1986 г. р.), Абросимов Александр (1971 г. р.) Тараканов Руслан (1976 г. р.).

В то же время посольство России в Таджикистане в настоящий момент уточняет данные о погибших при жесткой посадке вертолета Ми-8 альпинистах из России, пишет ТАСС. По словам представителя посольства Олега Жукова, диппредставительство не располагает поименным списком погибших.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку накануне вечером при транспортировке альпинистов в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,5 тысячи метров. Всего на борту находились 15 альпинистов - 13 граждан России, один гражданин Белоруссии и один поданный Испании, а также три члена экипажа. Двое из них погибли.

Остальные в понедельник были спасены. По данным властей Таджикистана, пятеро альпинистов уже доставлены в больницу "Истиклол" в Душанбе. Они получили тяжелые травмы.