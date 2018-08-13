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В Петербурге начали проверку после пролета вертолета под мостом

16:36
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В Петербурге вертолет пролетел под мостом, по которому проходит автомагистраль Западный скоростной диаметр. Предварительно, у пилота не было разрешения на полет. Кроме того, мужчина игнорировал все попытки диспетчеров выйти на связь. Росавиация и транспортная прокуратура начали проверки по факту инцидента.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту сообщений о пролете частного вертолета под мостом в Петербурге, по которому проходит Западный скоростной диаметр. В интернете ранее опубликовали видео инцидента.

По данным портала 78.ru, пилот не имел разрешения на полет. Кроме того, мужчина игнорировал все попытки диспетчеров выйти на связь. Он пролетел несколько десятков километров после моста и был задержан на вертолетной площадке в Гостилицах.

Проверку также инициировали в Росавиации, пишет "Фонтанка". "Создана комиссия, проводится расследование", - сообщил собеседник издания. Собственник вертолета установлен, однако связаться с ним пока не могут.

По разным данным, инцидент произошел либо 10 августа, пятницу, либо в минувшие выходные.

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