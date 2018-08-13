Духовный лидер Ирана отверг как войну, так и переговоры с США

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не собирается ни воевать с США, ни вести с Вашингтоном переговоры. Ранее Штаты вышли из договора по ядерной сделке с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал у себя в Twitter, что для его страны одинаково неприемлемы варианты как военного конфликта, так и переговоров с Соединенными Штатами. Сообщение Али Хаменеи цитирует ТАСС.

"В последнее время американские официальные лица нелестно говорят об Иране. Помимо санкций, они говорят о войне и переговорах. В связи с этим позвольте мне сказать несколько слов этим людям: с США не будет ни войны, ни переговоров", - сказано в посте.

Там также отмечается, что о возможности переговоров с Тегераном в Вашингтоне рассуждают уже 40 лет, однако Иран раз за разом дает на это отрицательный ответ.

О бессмысленности переговоров с Дональдом Трампом прежде уже заявлял президент Ирана Хасан Роухани.

13 августа стало известно, что Иран модифицировал баллистическую ракету типа "Фатех" - отличительной особенностью новой разработки считаются ее высокая точность и заметно сниженный уровень заметности. По словам министра обороны страны Амира Хатами, ракета является тактической, а ее испытания закончились успешно.

Ранее США вышли из договора по ядерной сделке с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны. Пока ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами.