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Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин достигло 95 человек

16:42
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В результате лесных пожаров в пригородах Афин погибли уже 95 человек. Еще 30 пострадавших с ожогами в настоящее время находятся в больницах, из них семеро - в реанимации.

В министерстве здравоохранения Греции сообщили о 95 погибших от лесных пожаров в восточных пригородах Афин. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 12 человек умерли в реанимационных отделениях медицинских учреждений Аттики. Еще 30 пострадавших с ожогами в настоящее время находятся в больницах, из них семеро - в реанимации.

Ранее сообщалось, что пожары вблизи Афин могли начаться из-за поджогов. Отмечается, что сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике - там к настоящему моменту нашли большинство тел погибших. Прежде стало известно, что мощные лесные пожары подобрались к одному из самых популярных греческих островов Родосу.

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