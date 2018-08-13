Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин достигло 95 человек

В результате лесных пожаров в пригородах Афин погибли уже 95 человек. Еще 30 пострадавших с ожогами в настоящее время находятся в больницах, из них семеро - в реанимации.

В министерстве здравоохранения Греции сообщили о 95 погибших от лесных пожаров в восточных пригородах Афин. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 12 человек умерли в реанимационных отделениях медицинских учреждений Аттики. Еще 30 пострадавших с ожогами в настоящее время находятся в больницах, из них семеро - в реанимации.

Ранее сообщалось, что пожары вблизи Афин могли начаться из-за поджогов. Отмечается, что сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике - там к настоящему моменту нашли большинство тел погибших. Прежде стало известно, что мощные лесные пожары подобрались к одному из самых популярных греческих островов Родосу.