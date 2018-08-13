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Рахмон выразил соболезнования Путину в связи с гибелью альпинистов

16:53
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с гибелью трех российских альпинистов в результате ЧП в горах Памира. Ранее в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщили имена погибших граждан России - это Тимур Барабанов, Александр Абросимов и Руслан Тараканов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью трех россиян в результате жесткой посадки вертолета в горах Памира.

"Примите, уважаемый Владимир Владимирович, наши искренние соболезнования, прошу вас передать чувства сопереживания и слова поддержки таджикистанцев родным и близким погибших", - говорится в телеграмме на сайте главы Таджикистана.

Как подчеркнул Рахмон, правительственная комиссия принимает все необходимые меры для установления причин и обстоятельств ЧП.

Ранее в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщили имена погибших граждан России - это Тимур Барабанов, Александр Абросимов и Руслан Тараканов. Всего в результате происшествия погибли пять человек, в том числе двое членов экипажа. Посольство России в Таджикистане пока не располагает поименным списком погибших.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку накануне вечером при транспортировке альпинистов в базовый лагерь, который находится в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,5 тысячи метров. Всего на борту находились 15 альпинистов, а также три члена экипажа.

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Вертолет Ми-8 в горах Таджикистана
Вертолет Ми-8 в горах Таджикистана
Вертолет Ми-8 в горах Таджикистана
Вертолет Ми-8 в горах Таджикистана
Вертолет Ми-8 в горах Таджикистана
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