В Москве темпы роста интернет-торговли за полгода превысили 35%

За первое полугодие 2018-го в Москве темпы роста интернет-торговли увеличились более чем на 35 процентов. Суммарный оборот предприятий онлайн-торговли столицы за этот срок составил 74 миллиарда рублей.

В пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития сообщили, что за первое полугодие 2018-го в Москве темпы роста интернет-торговли увеличились более чем на 35 процентов. Об этом пишет информагентство "Москва".

"Суммарный оборот предприятий онлайн-торговли Москвы за шесть месяцев нынешнего года составил 74 миллиарда рублей", - уточняется в сообщении.

Как отметил глава департамента Владимир Ефимов, динамика развития столичной розничной онлайн-торговли за первые шесть месяцев 2018 года более чем в два раза превысила средние темпы роста оборота московских торговых предприятий.

Ранее сообщалось, что по развитию электронных услуг Москва стала мировым лидером в рейтинге ООН. С этим достижением мэра столицы Сергея Собянина лично поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что горожане уже привыкли получать госуслуги в электронном виде и это признание результатов работы столичного правительства. В свою очередь Сергей Собянин рассказал о вовлечении москвичей в управление городом с помощью различных электронных площадок.