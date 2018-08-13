Верховный комиссар ООН выступил против возвращения беженцев в Сирию

Верховный комиссар ООН Филиппо Гранди заявил, что Организация не может позволить сирийским беженцам вернуться домой, пока на территории САР сохраняются "опасные условия". Он также добавил, что в соседних с Сирией странах находятся более пяти миллионов беженцев.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в нынешних условиях возвращать в Сирию беженцев опасно. Его слова приводит РИА "Новости".

"Мы не можем позволить беженцам вернуться в опасных условиях", - подчеркнул Гранди, добавив, что в соседних с Сирией странах находятся более пяти миллионов беженцев и ООН не может гарантировать безопасность их перемещения.

Ранее в ООН заявили, что в Сирии больше не осталось осажденных районов, однако тысячи террористов могут находиться в Идлибе, так что в этой провинции сохраняется опасность обострения ситуации.

3 августа в Министерстве обороны России сообщили, что в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться порядка 890 тысяч беженцев, так что от международных организаций ждут активного подключения к проводимой работе.