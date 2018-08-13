Лавров и генсек ООН обсудили контакты омбудсменов России и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш в понедельник по телефону обсудили урегулирование в Сирии, а также ситуацию вокруг контактов омбудсменов России и Украины. Подробности их разговора приводит МИД России.

В понедельник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша. Стороны обсудили Сирию и контакты омбудсменов России и Украины.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня ООН с особым акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Общим мнением было то, что прогресс в разрешении кризисов находится в прямой зависимости от готовности государств-членов ООН предпринимать коллективные усилия на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - отмечается в сообщении на сайте МИД России.

Лавров также проинформировал генсека ООН о контактах между омбудсменами России и Украины. "По его просьбе генсек был проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины", - сообщает пресс-служба МИД.

9 июня президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России.