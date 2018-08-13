Бывшего замглавы МЧС Шлякова оставили под арестом

Мосгорсуд оставил в силе арест экс-замглавы МЧС Сергея Шлякова до 25 сентября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывший первый заместитель главы Министерства чрезвычайных ситуаций генерал-полковник Сергей Шляков останется под арестом до 25 сентября. Такое решение принял Московский городской суд, передает ТАСС.

Таким образом, жалоба защиты была оставлена без удовлетворения.

Шлякова задержали в конце июля после обысков в его доме в Подмосковье. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как считает следствие, Шляков вместе с тремя сообщниками предлагал потерпевшему содействие в получении должности губернатора Ярославской области.