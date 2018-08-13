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Крупный природный пожар под Ялтой потушен

18:12
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Крупный природный пожар, который бушевал в районе Ялты с субботы, потушен. На месте пока остаются подразделения спасателей, а также два вертолета Ми-8.

Пожарным удалось справиться с крупным природным пожаром близ Ялты. Как сообщили в региональном МЧС, возгорание ликвидировано в понедельник вечером.

По словам собеседника агентства ТАСС в ведомстве, за день вертолеты Ми-8 сбросили 220 тонн воды, еще 170 тонн сбросил самолет Ил-76. Он уже вылетел из Крыма в Раменское.

Информация о возгорании в горах поступила в субботу ближе к вечеру. Очаг находился в урочище Уч-Кош недалеко от города Ялты.

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