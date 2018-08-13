В Польше из-за бомб времен Второй мировой эвакуировали сотни человек

Несколько сотен человек были эвакуированы в курортном городе Колобжег, что на северо-западе Польши. Там рядом с берегом на глубине в полтора метра нашли три авиабомбы времен Второй мировой войны. В итоге спасатели оцепили территорию в радиусе двух с половиной километров и провели операцию по извлечению боеприпасов.

На северо-западе Польши на дне Балтийского моря в курортном городе Колобжег были обнаружены три авиабомбы времен Второй мировой войны, в связи с чем несколько сотен человек были эвакуированы. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что бомбы нашли рядом с берегом на глубине в полтора метра. В итоге спасатели оцепили территорию в радиусе двух с половиной километров и начали операцию по извлечению боеприпасов. В ней также приняли участие военные, пожарные и полицейские.

Операция завершилась успешно, снаряды доставят на военный полигон в городе Дравско-Поморске. Жителям разрешили вернуться в свои дома.

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