ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Польше из-за бомб времен Второй мировой эвакуировали сотни человек

18:18
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Несколько сотен человек были эвакуированы в курортном городе Колобжег, что на северо-западе Польши. Там рядом с берегом на глубине в полтора метра нашли три авиабомбы времен Второй мировой войны. В итоге спасатели оцепили территорию в радиусе двух с половиной километров и провели операцию по извлечению боеприпасов.

На северо-западе Польши на дне Балтийского моря в курортном городе Колобжег были обнаружены три авиабомбы времен Второй мировой войны, в связи с чем несколько сотен человек были эвакуированы. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что бомбы нашли рядом с берегом на глубине в полтора метра. В итоге спасатели оцепили территорию в радиусе двух с половиной километров и начали операцию по извлечению боеприпасов. В ней также приняли участие военные, пожарные и полицейские.

Операция завершилась успешно, снаряды доставят на военный полигон в городе Дравско-Поморске. Жителям разрешили вернуться в свои дома. 

Ранее сообщалось, что на Гавайях кусок лавовой породы вулкана Килауэа упал на крышу прогулочного катера, пострадали 23 человека. Туристы ехали смотреть, как лава стекает в море.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Польши
Полиция Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100