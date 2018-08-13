Трамп: чокнутая Омароса умоляла меня о работе в Белом доме

Президент США Дональд Трамп назвал "чокнутой" свою бывшую помощницу и рассказал, как она получила работу в Белом доме. По его словам, Омароса Маниголт "со слезами на глазах умоляла" его о должности советника. Ранее экс-помощница написала книгу об американском лидере. В частности, в ней она рассказала, что Трамп во время инаугурации якобы хотел заменить Библию на свою книгу.

Бывшая помощница президента США Дональда Трампа лично умоляла его о работе в Белом доме и говорила о нем только хорошее до тех пор, пока не лишилась своего поста. Об этом американский лидер рассказал в своем Twitter.

"Чокнутая Омароса, которую три раза увольняли с должности помощницы, на этот раз уволена окончательно. Она со слезами на глазах умоляла меня взять ее на работу, я согласился. Люди в Белом доме ненавидели ее. Она была порочна, но не умна. Я редко виделся с ней, но слышал по-настоящему плохие вещи", - написал президент США.

Ранее Омароса рассказала, что в 2017 году она стала свидетельницей того, как Трамп съел секретную записку. Позднее президент опроверг эту историю и назвал экс-помощницу "ничтожеством".

Советник Трампа также написала книгу "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа", в которой говорится, что во время инаугурации Трамп якобы собирался заменить Библию на свою книгу "Искусство сделки".